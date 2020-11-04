"Приехал ослабленный "Лацио" и благодаря своевременным заменам выправил игру и был даже близок к победе. А "Зениту" пока тяжело даётся Лига чемпионов. Почему тяжело? Наверное, надо задать этот вопрос главному тренеру. Денег много, команда зарабатывает много. И из года в год не добивается результата", - приводит слова Мостового "Чемпионат".
Напомним, что встреча "Зенита" и "Лацио" завершилась вничью со счетом 1:1. Первыми в матче забили сине-бело-голубые. Отличился полузащитник Александр Ерохин после передачи Артема Дзюбы. Спас для "Лацио" ничью бывший нападающий "Локомотива" Фелипе Кайседо. Ассистировал ему Франческо Ачерби.
24 ноября "Зениту" предстоит ответный матч против "Лацио" в рамках 4-го тура ЛЧ.
Александр Мостовой – о "Зените" в ЛЧ: денег много, а результата не добиваются
Экс-футболист "Спартака" Александр Мостовой поделился мнением о матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Зенитом" и "Лацио" (1:1).
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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