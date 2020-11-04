21-летний голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов в рейтинге вратарей клуба за всю историю догнал Станислава Крицюка по числу сыгранных матчей (по 72) и обошел его по количеству игрового времени (6438 минут против 6409 без учета компенсированных).
Лидирует в списке голкиперов "быков" Андрей Синицын, отыгравший за "Краснодар" 103 матча и 9275 игровых минут.
В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов клуб Сергея Галицкого проиграл в гостях "Севилье" со счетом 2:3. Матвей Сафонов провел за "Краснодар" полную игру и отразил 7 ударов в створ ворот из 10.
Сафонов в 21 год стал вторым вратарем "Краснодара" за всю историю клуба по количеству игрового времени
Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов отыграл полный матч третьего тура группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" (2:3) и обошел Станислава Крицюка по количеству сыгранных за клуб минут.
Фото: EPA-EFE
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