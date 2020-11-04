Сафонов в 21 год стал вторым вратарем "Краснодара" за всю историю клуба по количеству игрового времени

Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов отыграл полный матч третьего тура группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" (2:3) и обошел Станислава Крицюка по количеству сыгранных за клуб минут.

Фото: EPA-EFE