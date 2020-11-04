"Краснодар" может наказать форварда Магомеда-Шапи Сулейманов штрафом в размере 10 тысяч долларов. По информации телеграм-канала "Мутко против", в контракте игрока имеется пункт о запрете на "заявления, способные причинить ущерб (в том числе моральный) интересам клуба, футболистам, тренерам и работникам".
После матча Лиги чемпионов "Севилья" - "Краснодар" (3:2) Шапи заявил во флеш-интервью, что у него есть вопросы к команде. "Быки" проиграли этот матч, выигрывая по ходу встречи 2:0 и имея численное преимущество в течение всего второго тайма, в котором пропустили два гола. Магомед-Шапи Сулейманов в первом тайме игры забил со штрафного красивый мяч, который попал в число претендентов на звание лучшего гола недели в Лиге чемпионов.
Шапи могут оштрафовать за слова о вопросах к команде после поражения "Краснодара" от "Севильи"
Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов может быть оштрафован за послематчевое интервью после проигранной встречи с "Севильей" (2:3).
Фото: ФК "Краснодар"
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