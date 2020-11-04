Шапи могут оштрафовать за слова о вопросах к команде после поражения "Краснодара" от "Севильи"

Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов может быть оштрафован за послематчевое интервью после проигранной встречи с "Севильей" (2:3).

Фото: ФК "Краснодар"