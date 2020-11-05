- Шапи, это Володька! Слушай, скажи, а вы кроме ударов там еще чего-нибудь делаете, бегаете хотя бы там? Рывочки, я не знаю… Глядя, как вы вышли на второй тайм, видно было, что у вас не лучшее состояние физическое, - высказался Быстров в эфире телеканала "Матч ТВ".
В матче "Севилья" - "Краснодар" (3:2) нападающий "быков" Магомед-Шапи Сулейманов забил со штрафного удара красивый гол, который УЕФА номинировала на звание лучшего гола недели. Во втором тайме встречи черно-зеленые пропустили 2 мяча, хотя 45 минут играли в большинстве. Сулейманов провел на поле полный матч.
"Шапи, это Володька! А вы кроме ударов там еще чего-нибудь делаете?" Быстров поддел Сулейманова
Экс-полузащитник "Краснодара", "Зенита" и "Спартака" Владимир Быстров обратился к форварду "быков" Магомеду-Шапи Сулейманову по поводу его физической формы.
Фото: МатчТВ
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