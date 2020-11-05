"Шапи, это Володька! А вы кроме ударов там еще чего-нибудь делаете?" Быстров поддел Сулейманова

Экс-полузащитник "Краснодара", "Зенита" и "Спартака" Владимир Быстров обратился к форварду "быков" Магомеду-Шапи Сулейманову по поводу его физической формы.
Фото: МатчТВ
- Шапи, это Володька! Слушай, скажи, а вы кроме ударов там еще чего-нибудь делаете, бегаете хотя бы там? Рывочки, я не знаю… Глядя, как вы вышли на второй тайм, видно было, что у вас не лучшее состояние физическое, - высказался Быстров в эфире телеканала "Матч ТВ".

В матче "Севилья" - "Краснодар" (3:2) нападающий "быков" Магомед-Шапи Сулейманов забил со штрафного удара красивый гол, который УЕФА номинировала на звание лучшего гола недели. Во втором тайме встречи черно-зеленые пропустили 2 мяча, хотя 45 минут играли в большинстве. Сулейманов провел на поле полный матч.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Краснодар Сулейманов Быстров
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Источник: агенты Халка вступали в переговоры с "Зенитом" 1
"Вести 2:0 у "Севильи" в гостях – уже фантастика". Канделаки - о "Краснодаре" в ЛЧ 2
Лесовой: думаю, у всех футболистов в России есть цель уехать в дальнейшем за границу 2
Ловчев: в РПЛ невозможно вырастить команду, которая будет хорошо выступать в ЛЧ 2
Шунин третий раз подряд признан игроком месяца в "Динамо"
Источник: Почеттино может возглавить "МЮ"
Геннадий Орлов прокомментировал идею присвоить Хабибу звание Героя России 4
Форвард "СКА-Хабаровска" Брагин извинился перед Йевтичем за нанесенную травму 2
ФИФА утвердила новые правила, согласно которым клубы могут не отпускать футболистов в сборные 1
Давид Луиз вернулся к тренировкам в общей группе "Арсенала"
Агент Вагнера: ничего не знаю об ожидании предложения от ЦСКА
Марадишвили - о матче с "Фейеноордом": ЦСКА приехал побеждать, настрой серьезный 1
Игонин: раньше была "Дзюбазависимость", а теперь "Ерохинозависимость" 2
Быстров - Кайо: сколько можно привозить? 5
В MLS полевой футболист спас свою команду, сделав невероятный сейв головой (видео)
Деменко: "Зенит" провел лучший матч в этой ЛЧ против лучшего соперника в группе 3
Быстров: Ловрен поскользнулся? Просто он нашел проездной в Лигу Европы 8
Ловрен - о матче с "Лацио": "Зенит" разочарован тем, что набрал только одно очко 1
"Шапи, это Володька! А вы кроме ударов там еще чего-нибудь делаете?" Быстров поддел Сулейманова 3
Геркус: Мусаев наверняка хороший парень и отличный перспективный специалист, но он плывет 1
Врач Марадоны рассказал о его состоянии после операции на головном мозге
"Ждите". Гунько намекнул на свое назначение в армянский клуб 1
Шапи могут оштрафовать за слова о вопросах к команде после поражения "Краснодара" от "Севильи" 5
Бышовец: за третье место в группе Лиги чемпионов "Зенит" вполне может зацепиться 14
Форвард "Севильи" Эн-Несири - о матче с "Краснодаром": фантастический камбэк! 1
Колосков: если сборную обяжут выступать в нейтральном статусе, давайте напишем на футболках "Красная машина" 10
Источник: швейцарская компания подала жалобу в МОК на президента ФИФА Инфантино с просьбой о его исключении 1
Гол Шапи со штрафного номинирован на звание лучшего гола недели в Лиге чемпионов
Сафонов в 21 год стал вторым вратарем "Краснодара" за всю историю клуба по количеству игрового времени
Ракитич - о камбэке "Севильи" с "Краснодаром": уверенность и смелость нашей команды впечатляют 2
Все новости
-