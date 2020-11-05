Мостовой — о возможном штрафе Шапи: нужно штрафовать Мусаева за то, что не может разобраться в команде

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о возможном штрафе полузащитнику "Краснодара" Магомеду Шапи-Сулейманову.
Фото: ФК "Краснодар"
— Если говорить о словах, сказанных в интервью, тут, конечно, не за что штрафовать, я много раз об этом говорил.

Уж главного тренера можно оштрафовать за то, что он там не может разобраться, когда команда 2:0 ведет и в большинстве играет, — рассказал Мостовой в интервью "СЭ".

Напомним, ранее в источникам появилась информация, что Сулейманова могут оштрафовать на 10 тысяч долларов за высказывания о команде после игры с "Севильей" (2:3). В этом матче "Краснодар" вёл 2:0, но пропустил три мяча в большинстве и потерпел второе поражение подряд в Лиге чемпионов.

Шапи забил испанской команде гол со штрафного, открыв счёт матче.

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Теги: Краснодар Сулейманов Мостовой Мусаев
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