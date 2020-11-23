Сообщается, что Азмун и Малком отправились с петербургской командой в Рим. Отметим, что иранский форвард не играл в последних матчах "Зенита" из-за травмы, а бразилец восстановился после повреждения и вышел на замену в матче 15-го тура РПЛ с "Ахматом".
"Зенит" занимает последнее место в группе F, набрав одно очко в трех матчах.
Матч "Лацио" - "Зенит" состоится 24 ноября. Начало - в 23:00 мск.
Источник: "СЭ"
Источник: Азмун и Малком отправились с "Зенитом" на матч с "Лацио"
Нападающие "Зенита" Сердар Азмун и Малком могут сыграть в матче группового этапа Лиги чемпионов с "Лацио".
Фото: ФК "Зенит"
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