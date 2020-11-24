Мусаев - о перепалке Газинского и Кайо: иногда надо говорить то, что думаешь

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал стычку футболистов "быков" Кайо и Юрия Газинского во время матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Севильей" (1:2).

Фото: ФК "Краснодар"

"Повлияла ли перепалка Кайо и Газинского на пропущенный гол? То, что они поговорили на повышенных тонах, это не плохо, а наоборот даже хорошо. Нельзя быть всегда хорошими, иногда надо говорить то, что думаешь. Это нормальные рабочие моменты. Ничего страшного в этом нет. Гол случился не из-за этого", - передает слова Мусаева корреспондент Rusfootball.info.