"Мне бы просто хотелось, чтобы в Мадриде "Локомотив" сыграл так же смело и надежно, как с "Баварией" и "Атлетико" дома. Командное мастерство испанцев, конечно, выше, но побороться с ними нам никто не мешает", - сказал Игнатьев.
Матч "Атлетико" - "Локомотив" состоится сегодня, 25 ноября. Начало - в 23:00 мск.
В прошлом туре Лиги чемпионов "Локомотив" на своем стадионе сыграл вничью с "Атлетико" - 1:1.
"Железнодорожники" занимают третье место в группе, набрав два очка. Также в группе с "Локомотивом" играют "Бавария" и "Зальцбург".
Напомним, что Игнатьев был помощником главного тренера "Локомотива" Юрия Семина с июня 2009 года по декабрь 2010 года.
Источник: "Известия"
Игнатьев: мастерство "Атлетико" выше, но побороться с ними "Локомотиву" никто не мешает
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от предстоящего матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов "Атлетико" - "Локомотив".
Фото: ФК "Торпедо"
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