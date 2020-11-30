Сообщается, что помимо поляка заболевших в составе "железнодорожников" нет.
Напомним, что матч "Локомотив" - "Зальцбург" состоится завтра, 1 декабря, на "РЖД Арене". Начало встречи - в 20:55 по московскому времени.
Источник: "Чемпионат"
Крыховяк не поможет "Локомотиву" в матче с "Зальцбургом" из-за коронавируса
Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк сдал положительный тест на коронавирус и пропустит матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Зальцбург".
Фото: ФК "Локомотив"
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