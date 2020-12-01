Перед 5 туром Лиги чемпионов действующий победитель турнира мюнхенская "Бавария" уже обеспечила себе первое место в группе A, набрав 12 очков. Вторую строчку с 5 баллами занимает "Атлетико", на третьем месте "Локомотив", у которого 3 очка, четвертый - "Зальцбург", 1 очко. Между этими тремя командами и развернется борьба за оставшиеся путевки в плей-офф Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы.
Победа "Атлетико" над "Баварией" в случае потери очков "железнодорожниками" в матче с "Зальцбургом" гарантирует мадридцам итоговое второе место. Остальные результаты оставляют "Локомотиву" неплохие шансы на борьбу за билет в 1/8 финала Лиги чемпионов.
В первом круге немецкий клуб на своем поле разгромил "Атлетико" со счетом 4:0.
Где смотреть матч онлайн?
Встречу покажет телеканал "Матч ТВ" - просмотр матча "Атлетико" - "Бавария" онлайн возможен на сайте канала. Rusfootball.info будет вести текстовую трансляцию встречи.
Начало игры: 23:00 МСК 01.12.2020
"Атлетико" - "Бавария". Где смотреть матч онлайн 1 декабря 2020
В матче 5 тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский "Атлетико" примет на своем поле мюнхенскую "Баварию".
Фото: AFP
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