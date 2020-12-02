"Нужно было играть активно, агрессивно в атаке. Остроты, к сожалению, было немного. Игра была без особых моментов до первого пропущенного мяча.
Что касается дальнейшего, то пенальти опять нас подкосил. К сожалению, очень много ошибаемся у своих ворот, и пенальти стал переломным моментом, после которого было достаточно сложно развернуть игру", - сказал специалист в эфире телеканала "Матч ТВ".
После разгрома от "Брюгге" сине-бело-голубые второй сезон подряд заняли последнее 4-е место в группе Лиги чемпионов. В заключительном матче еврокубка "Зенит" на своей поле примет дортмундскую "Боруссию". Встреча состоится 8 декабря и начнется в 20:55 по Москве на "Газпром Арене".
Перед игрой с "Боруссией Д" петербургской команде 5 декабря предстоит матч против "Урала" в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги.
Семак - о матче с "Брюгге": пенальти опять подкосил "Зенит"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды от "Брюгге" со счетом 3:0 в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"
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