Семак - о матче с "Брюгге": пенальти опять подкосил "Зенит"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды от "Брюгге" со счетом 3:0 в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"
"Нужно было играть активно, агрессивно в атаке. Остроты, к сожалению, было немного. Игра была без особых моментов до первого пропущенного мяча.

Что касается дальнейшего, то пенальти опять нас подкосил. К сожалению, очень много ошибаемся у своих ворот, и пенальти стал переломным моментом, после которого было достаточно сложно развернуть игру", - сказал специалист в эфире телеканала "Матч ТВ".

После разгрома от "Брюгге" сине-бело-голубые второй сезон подряд заняли последнее 4-е место в группе Лиги чемпионов. В заключительном матче еврокубка "Зенит" на своей поле примет дортмундскую "Боруссию". Встреча состоится 8 декабря и начнется в 20:55 по Москве на "Газпром Арене".

Перед игрой с "Боруссией Д" петербургской команде 5 декабря предстоит матч против "Урала" в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Автор:
Теги: Семак Брюгге Зенит
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Семак - о матче с "Брюгге": пенальти опять подкосил "Зенит"
Футболист "Зенита" Мостовой: в Лиге чемпионов нет ничего страшного. Можно играть со всеми 1
"ПСЖ" обыграл "МЮ" и другие результаты Лиги чемпионов 1
Первая победа «Краснодара» в группах Лиги чемпионов! Оценки игроков черно-зеленых за исторический матч 1
"Челси" разгромил "Севилью" благодаря покеру Жиру, "Боруссия Д" и "Лацио" поделили очки 1
"Зенит" разгромно проиграл "Брюгге" и потерял шансы на евровесну 69
Кириченко: главное, что у нас как минимум одна команда будет выступать в весенней части еврокубков
Мусаев: мы рады третьему месту в группе 6
Сафонов: "Краснодар" выполнил задачу-минимум и вышел в евровесну 2
"Брюгге" вышел вперед в матче с "Зенитом" 6
Защитник "Ренна" да Силва: показалось, что был небольшой фол со стороны Берга
Антирекордная безвыигрышная серия российских клубов в еврокубках оборвалась на отметке 17 матчей 2
"Ренн" вам! "Краснодар" выиграл главный матч в группе Лиги Чемпионов 3
"Лейпциг" вырвал победу у "Башакшехира" в добавленное время
"Краснодар" обыграл "Ренн", одержав первую победу российских клубов в этих еврокубках 38
Бывший защитник сборной Франции Клиши подписал контракт с "Серветтом" (видео)
Евсеев поделился мнением о причинах поражения "Локо" от "Зальцбурга" 1
Прохин и Ракицкий в стартовом составе "Зенита" на матч с "Брюгге" 9
"Ман Сити" интересуется корейским полузащитником "Валенсии"
Дзюба пропустит матч с "Брюгге". Он будет готовиться к "Уралу" 9
Радимов высказался за ужесточение лимита на легионеров в чемпионате России 31
"Зенит" может купить вингера "Штутгарта" Гонсалеса за 30 млн евро 11
В "Локомотиве" прокомментировали слухи о возможной смене Кикнадзе на Газизова 3
"Ренн" снял видео о Краснодаре 2
Источник: в "Локомотиве" приняли решение об отставке Кикнадзе 16
"Нам предстоит большая битва". Рамос бросил вызов Макгрегору. Конор ответил (видео)
Маркизио обратился к болельщикам "Зенита" перед матчем с "Брюгге" 5
Сафонов в стартовом составе "Краснодара" на матч с "Ренном" 3
Главный тренер "Вольфсберга": мы приехали в Москву за тремя очками 2
Парфенов: "Динамо" ставит большие цели, но "Арсеналу" надо решать свои задачи
Все новости
-