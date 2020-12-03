Матч завершился поражением петербургской команды со счетом 0:3.
"После пропущенных мячей, особенно после пенальти, уже было тяжело. У нас во всех матчах были моменты, но подвела реализация — очень мало забивали", - сказал Мостовой.
"Зенит" занимает последнее место в группе F, набрав одно очко в четырех поединках.
В заключительном матче Лиги чемпионов "Зенит" на своем поле сыграет с "Боруссией". Встреча состоится 8 декабря.
В текущем сезоне 23-летний Мостовой в составе "Зенита" провел 19 матчей во всех турнирах,в которых забил 2 мяча.
Источник: "Матч ТВ"
Мостовой: во всех матчах Лиги чемпионов были моменты, но подвела реализация
Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой подвел итог поединка пятого тура Лиги чемпионов с "Брюгге".
Фото: ФК "Зенит"
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