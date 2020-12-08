Рамирес и Смольников не встали на колено перед матчем с "Челси"

Перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Челси" — " Краснодар " была проведена акция в поддержку прав чернокожих Black Lives Matter.

Фото: ФК "Краснодар"

Многие футболисты команд преклонили колено в знак солидарности с данным движением. Однако два игрока "Краснодара" отказались от участия в акции - стоять остались защитники Игорь Смольников и Кристиан Рамирес.



На данный момент идет первый тайм встречи между "Краснодаром" и "Челси". Счет пока не открыт.