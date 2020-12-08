"Ювентус" разгромил "Барселону" благодаря дублю Роналду и другие результаты Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов завершились несколько матчей 6-го тура группового этапа.
Фото: ФК "Барселона"
"Ювентус" крупно обыграл на выезде "Барселону". Роналду приложил максимум усилий, чтобы доказать свое превосходство над Месси. Португалец оформил дубль.

"Барселона" 0:3 "Ювентус"

Голы: Роналду, 13 (пен.), Маккенни, 20, Роналду, 52 (пен.)

Киевское "Динамо" добыло себе путевку в Лигу Европы, обыграв "Ференцварош" Сергея Реброва благодаря голу Попова.

"Динамо" Киев 1:0 "Ференцварош"

Гол: Попов, 60

"РБ Лейпциг" обыграл "Манчестер Юнайтед" и вышел в плей-офф ЛЧ. Команда Сульшера начнет еврокубковую весну с 1/16 Лиги Европы.

"РБ Лейпциг" 3:2 "Манчестер Юнайтед"

Голы: Анхелиньо, 2, Айдара, 13, Клюйверт, 69, Фернандеш, 80 (пен.), Погба, 82

"Севилья" уверенно переиграла "Ренн". 2 гола на свой счет записал Юссеф Эн-Несири.

"Ренн" 1:3 "Севилья"

Голы: Кунде, 32, Эн-Несири, 45+2, Эн-Несири, 81, Рюттер, 86

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Теги: Ювентус Барселона Динамо Киев Ференцварош Севилья Ренн РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед
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