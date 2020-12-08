"Ювентус" крупно обыграл на выезде "Барселону". Роналду приложил максимум усилий, чтобы доказать свое превосходство над Месси. Португалец оформил дубль.
"Барселона" 0:3 "Ювентус"
Голы: Роналду, 13 (пен.), Маккенни, 20, Роналду, 52 (пен.)
Киевское "Динамо" добыло себе путевку в Лигу Европы, обыграв "Ференцварош" Сергея Реброва благодаря голу Попова.
"Динамо" Киев 1:0 "Ференцварош"
Гол: Попов, 60
"РБ Лейпциг" обыграл "Манчестер Юнайтед" и вышел в плей-офф ЛЧ. Команда Сульшера начнет еврокубковую весну с 1/16 Лиги Европы.
"РБ Лейпциг" 3:2 "Манчестер Юнайтед"
Голы: Анхелиньо, 2, Айдара, 13, Клюйверт, 69, Фернандеш, 80 (пен.), Погба, 82
"Севилья" уверенно переиграла "Ренн". 2 гола на свой счет записал Юссеф Эн-Несири.
"Ренн" 1:3 "Севилья"
Голы: Кунде, 32, Эн-Несири, 45+2, Эн-Несири, 81, Рюттер, 86
"Ювентус" разгромил "Барселону" благодаря дублю Роналду и другие результаты Лиги чемпионов
В Лиге чемпионов завершились несколько матчей 6-го тура группового этапа.
Фото: ФК "Барселона"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!