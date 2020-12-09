Игроки и судьи матча ПСЖ - "Истанбул" выйдут на матч в одинаковых футболках, посвященных проблеме расизма

УЕФА, ПСЖ и "Истанбул Башакшехир" проведут совместную акцию, посвященную проблеме расизма.

Фото: УЕФА

Как сообщает источник, ПСЖ и "Истанбул Башакшехир" вместе с арбитрами этого матча наденут специальные футболки, посвященные проблеме расизма.



Также, на "Парк де Пренс" будет растянут баннер с надписью "Нет расизму".



Напомним, игра 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ - "Истанбул Башакшехир" была остановлена на 14-й минуте из-за расистского оскорбления со стороны резервного арбитра матча Себастьяна Колцеску в адрес тренера турецкой команды Пьера Вебо. Турецкие футболисты ушли с поля и отказались продолжать матч.



Доигровка этого матча пройдет сегодня и начнется в 20:55 мск. Счет на момент остановки был 0:0. Обслуживать игру будет другая бригада арбитров.



Источник: RMC Sport