Геркус: в Лиге чемпионов "Локомотив" играл в самый закрытый, самый оборонительный футбол из всех возможных

Экс-гендиректор "Локомотива" Илья Геркус дал оценку игре "железнодорожников" в текущем сезоне Лиги чемпионов.
Фото: ТАСС
- Назвать то, что мы видели на протяжении шести матчей, результативным или атакующим футболом у меня не поворачивается язык. Это самый закрытый, самый оборонительный футбол из всех возможных. Команду избивают на протяжении 90 минут, редко она убегает на половину соперника чтобы просто отдышаться, после чего продолжается избиение, - написал Геркус в своем телеграм-канале.

"Локомотив" закончил свое выступление в Лиге чемпионов с тремя очками в активе. Команда трижды сыграла вничью и столько же матчей проиграла, забила 5 и пропустила 10 голов в 6 матчах. Одной из причин замены экс-главного тренера красно-зеленых Юрия Семина на Марко Николича было, по словам генерального директора клуба Василия Кикнадзе, желание играть в более атакующий и результативный футбол.

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Теги: Локомотив Геркус
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