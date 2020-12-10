Главный тренер "Истанбула": плохо должно быть румынскому арбитру за расистские высказывания

Главный тренер турецкого "Истанбул Башакшехир" Окан Бурук высказался о расистском скандале в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСЖ.
Фото: AFP
"Вебо был очень, очень расстроен. Мы поддержали его, но чувствовать себя плохо должен был не он. Виновник – тот, кто произнес эти слова. Именно ему должно быть плохо.

Мы показали, что поддерживаем Вебо. Мы должны прекратить этот расизм и жить вместе", - сказал Бурук.

Напомним, игра 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ - "Истанбул Башакшехир" была прервана на 14-й минуте. Резервный арбитр встречи Себастьян Колцеску сказал расистское оскорбление в адрес тренера "Истанбула" Пьера Вебо. Турецкие футболисты ушли с поля, а сам игра была доиграна на следующий день при судействе других арбитров.

Матч закончился победой ПСЖ со счетом 5:1.

Источник: Goal.com

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Истанбул Башакшехир ПСЖ
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(6)

Последние новости

Президент "Ахмата" отреагировал на санкции США
Дюков: нельзя сказать, что сборная России провалила Лигу Наций
Дюков - о сливе видео с Дзюбой: это уголовное преступление, за такое нужно наказывать 2
"Наполи" и "Реал Сосьедад" сыграли вничью, обе команды вышли в плей-офф Лиги Европы
Дюков: критика в адрес игроков из уст Черчесова была направлена на благо
Дюков - о жеребьевке квалификации ЧМ-2022: простых соперников нет
Уткин: Газизова уволил Арустамян, который снял выпуск своего шоу об управленческой ситуации в "Спартаке" 2
Дюков: футбол в России устарел 15
"Динамо" Загреб - ЦСКА. Шкурин и Васин в основном составе 4
Генич - об увольнении Газизова: три миллиона долларов компенсации или пять, я думаю, Федуну по барабану 1
"Ростов Арену" намерены назвать в честь Виктора Понедельника 1
Пейчинович интересен трем клубам РПЛ 2
Опубликована сборная недели в Лиге чемпионов 1
Черышев вернулся в общую группу "Валенсии"
Андрей Червиченко: те приобретения, которые делал "Зенит", - просто деньги на ветер 4
Матыцин сообщил, что изменения лимита на легионеров в РПЛ не планируется 6
Жена Мамаева сообщила об успешной операции у Павла (фото) 1
Главный тренер "Истанбула": плохо должно быть румынскому арбитру за расистские высказывания 1
Хомуха: молодежная сборная России вполне может бороться за второе место в группе
Тульский "Арсенал" проведет зимние сборы в Турции
Орлов рассказал подробности ухода Газизова из "Спартака" 32
Минфин США ввел санкции против ФК "Ахмат"
Колыванов прокомментировал итоги жеребьевки Евро-2021 для молодежной сборной России
Кучаев перенес операцию на мениске 9
Рахимич - о матче ЦСКА в Лиге Европы: "армейцам", в первую очередь, нужно бороться за престиж клуба 2
Орлов: у Дзюбы нет сил. В буквальном смысле! 21
Орлов раскритиковал российские команды за неудачные выступления в еврокубках
Титов: надо же было ЦСКА в такой группе Лиги Европы умудриться лишиться шансов за тур до конца 8
Румменигге: "Баварии" не нужен Холанд, у нас есть Левандовски
Молодежная сборная России сыграет с командами Исландии, Франции и Дании на Евро-2021 3
Все новости
-