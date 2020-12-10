Главный тренер "Истанбула": плохо должно быть румынскому арбитру за расистские высказывания

Главный тренер турецкого "Истанбул Башакшехир" Окан Бурук высказался о расистском скандале в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСЖ.

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"Вебо был очень, очень расстроен. Мы поддержали его, но чувствовать себя плохо должен был не он. Виновник – тот, кто произнес эти слова. Именно ему должно быть плохо.



Мы показали, что поддерживаем Вебо. Мы должны прекратить этот расизм и жить вместе", - сказал Бурук.



Напомним, игра 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ - "Истанбул Башакшехир" была прервана на 14-й минуте. Резервный арбитр встречи Себастьян Колцеску сказал расистское оскорбление в адрес тренера "Истанбула" Пьера Вебо. Турецкие футболисты ушли с поля, а сам игра была доиграна на следующий день при судействе других арбитров.



Матч закончился победой ПСЖ со счетом 5:1.



Источник: Goal.com