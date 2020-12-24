— Конечно же, возможность сыграть в Лиге чемпионов со "Спартаком" - это большая мечта. Считаю, что конкурировать с лучшими игроками мира - это то, чего хочет каждый футболист, и о чем я тоже мечтаю, — цитирует шведа Russia Today.
23-летний Ларссон перешел в "Спартак" из "Норчепинга" летом прошлого года за 4 млн евро. В текущем сезоне нападающий забил восемь голов и отдал четыре голевые передачи в 19 матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги.
Ларссон рассказал, о чем мечтает в составе "Спартака"
Нападающий "Спартака" Джордан Ларссон мечтает сыграть за клуб в Лиге чемпионов.
Фото: ФК "Спартак"
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