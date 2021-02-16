«Аталанта» против «Реала», противостояние Тухель — Симеоне и другие события Лиги чемпионов этой недели

Rusfootball.info рассказывает о матчах плей-офф Лиги чемпионов, которые будут сыграны на этой неделе.
Фото: LaLiga
Во вторник и среду состоятся по два матча плей-офф. На этой неделе программа будет обширной и интересной, а в каждой паре 1/8 финала будет что-то интригующее.

Крестовый поход Тухеля и Симеоне

Гвоздём программы во вторник должен стать матч «Атлетико» — «Челси», который из-за коронавирусной истории был перенесён в румынский Бухарест. Главные тренеры команд Диего Симеоне и Томас Тухель ещё никогда не выигрывали Лигу чемпионов, хотя шансы у обоих были.

Томас Тухель до перехода в «Челси» возглавлял «ПСЖ». В прошлом сезоне немецкий специалист выиграл все три национальных трофея, да ещё и попутно вывел парижан в финал Лиги чемпионов. Там французский суперклуб был очень близок к победе. На последних минутах основного времени при счёте 0:0 «ПСЖ» не реализовал выход один на один. Окажись тот удар чуть точнее, история была бы совсем другой.

Но безжалостное руководство «ПСЖ» уже по ходу следующего сезона отправило Тухеля в отставку. Логику в решении боссов парижан найти очень тяжело. Конечно, шла речь о конфликте главного тренера с руководством, но учитывая огромный прогресс команды увольнение немца стало просто шоком.

Теперь он попытается чего-нибудь добиться с «Челси», где Тухель сменил Фрэнка Лэмпарда. Лондонцы вложили кругленькую сумму в усиление состава, но работа Лэмпарда разочаровала. Конечно, Тухелю ещё предстоит многое изменить, но первые шаги уже сделаны. При нём «синие» в АПЛ ещё не проигрывали.

Что касается «Атлетико», то мадридцы при Диего Симеоне выходили в финал Лиги чемпионов в сезонах-2013/2014 и 2015/2016. Потом у «матрасников» наступил период спада, но сейчас команда снова в полном порядке. Подписание Луиса Суареса, которого шокирующим образом спровадили из «Барселоны», стало блестящим ходом. Сейчас «Атлетико» является фаворитом в Примере. Мадридцы лидируют и опережают ближайшего соперника три очка, да ещё и имеют игру в запасе.


Более того, ещё недавно преимущество «Атлетико» было и более внушительным. Но в минувшие выходные мадридцы сенсационно проиграли на своём поле «Леванте». Видимо, игроки «Атлетико» уже мысленно полностью сосредоточены на Лиге чемпионов.

В последний раз «Атлетико» и «Челси» встречались на групповом этапе Лиги чемпионов в 2017 году. Тогда матч, проходивший в Мадриде, закончился победой гостей со счётом 2:1. Ответная встреча завершилась ничьей (1:1).

Котировки букмекеров:

«Атлетико» — «Челси» — 2.72 — 3.06 — 2.94.

«Бавария» на пути к защите титула

Во втором матче игрового дня встретятся «Лацио» и «Бавария». В этом противостоянии фаворит известен и понятен. «Бавария» в прошлом сезоне катком прошлась по соперникам в Лиге чемпионов, так и не потерпев ни одного поражения.

В нынешнем сезоне мюнхенцы пока не дают поводов усомниться в своём превосходстве. На групповом этапе они потеряли лишь два очка, сыграв в одном из матчей вничью с «Атлетико». И, конечно, к 1/8 финала «Бавария» подходит в роли суперфаворита.

Есть ли реальные шансы у «Лацио»? Если и да, то их немного. Да, в минувшие выходные «Бавария» неожиданно проиграла «Айнтрахту», а до этого была ничья с «Арминией». Но все это – локальные неудачи. На Лигу чемпионов футболисты «Баварии» обязательно смогут собраться.

«Аталанта» против «Реала», противостояние Тухель — Симеоне и другие события Лиги чемпионов этой недели

Негативно влияет на шансы мюнхенцев разве что большое количество травмированных. Из-за повреждений и болезни матч пропустят Диего Коста, Бенжамен Павар и Корентин Толиссо. Под вопросом участие в матче Сержа Гнабри и Томаса Мюллера. Но даже с такими потерями «Бавария» остаётся явным фаворитом.

Что касается «Лацио», то для римлян сам выход в плей-офф Лиги чемпионов уже является успехом. «Орлы» не без труда вышли из группы, в которой их соперниками были «Зенит», «Брюгге» и дортмундская «Боруссия».

В Серии А «Лацио» ведёт борьбу за место в топ-4, позволяющее сыграть в Лиге чемпионов. Сейчас римляне занимают шестое место, набрав 43 очка. От лидирующего «Интера» «Лацио» отстаёт на 10 баллов.

«Бавария» и «Лацио» в последние годы не встречались. Римляне редко попадали в Лигу чемпионов, поэтому пути команд не пересекались.

Котировки букмекеров:

«Лацио» — «Бавария» — 4.26 — 4.13 — 1.79.

«Аталанта» с Миранчуком или без?

Главным событием среды должен стать матч 1/8 финала «Аталанта» — «Реал». Клуб из Бергамо в прошлом сезоне сыграл в четвертьфинале и набрал важный опыт выступления в решающих стадиях Лиги чемпионов. «Реал» по ходу сезона лихорадит, да и из группы мадридцы вышли совсем не без нервов. В общем, несмотря на явное преимущество в «весе» «Реала» делать однозначные выводы ещё рано.

Стоит отметить, что «Реал» в первом матче не сможет рассчитывать на целую группу важнейших футболистов. Помимо уже традиционного нахождения Азара в лазарете залечивают травмы Бензема, Вальверде, Карвахаль, Марсело, Милитао, Одриосола, Рамос и Родриго. «Реал» лишился ключевых игроков, что открывает хорошие перспективы перед итальянским клубом.

Естественно, с особой надеждой болельщики будут ждать появления на поле Алексея Миранчука. Вряд ли полузащитник попадет в стартовый состав своей команды, но выход на замену вполне вероятен, особенно если дела у «Аталанты» будут идти неважно.


В Серии А «Аталанта» сейчас занимает пятое место, набрав 43 очка. Конечно, побороться за Скудетто будет сложно, но финиш в топ-4 клубу из Бергамо по силам. В последнее время подопечные Джан Пьеро Гасперини набрали неплохой ход. «Аталанта» выиграла два последних матча.

Но «Реал» тоже неплохо прибавил. После невзрачного начала сезона и частых очковых потерь футболисты из Мадрида собрались. Перед поездкой в … «Реал» выдал серию из четырёх побед подряд. Пусть в них команда Зидана и побеждала с разницей лишь в 1-2 мяча, но свои очки набрала. И теперь мадридцам нужно сосредоточиться на Лиге чемпионов, ведь это — главный турнир клуба, учитывая рекордные 13 титулов.

Учитывая неутихающие слухи о возможном увольнении Зинедина Зидана с поста главного тренера, отступать «Реалу» некуда. Вылет в 1/8 финала наверняка поставит крест на будущем француза в клубе.

Котировки букмекеров:

«Аталанта» — «Реал» — 2.27 — 3.70 — 2.99

Машина Пепа бьёт рекорды

Самый односторонний матч команд, по всей видимости, состоится в Будапеште, где «Боруссия» Менхенгладбах будет принимать «Манчестер Сити». «Горожане» — явные фавориты с огромным отрывом. И это неудивительно, учитывая, как они размазывают по газону соперников в АПЛ.

«Манчестер Сити» на групповом этапе одержал пять побед и один раз сыграл вничью. В итоге команда из Англии набрала 16 очков. «Боруссия» Мёнхенгладбах вышла в плей-офф со второго места. Но зато в заслугу немцам стоит поставить, что они оставили за бортом соревнований «Интер» и донецкий «Шахтер», чьи шансы изначально оценивались выше.


«Манчестер Сити» сейчас находится в сумасшедшей форме. Команда выиграла последние 13 матчей в АПЛ с общим счётом 32-3. Учитывая уже впечатляющий отрыв «горожан» от соперников в лиге, футболисты могут сосредоточиться на Лиге чемпионов. Этот турнир Гвардиола не выигрывал уже с сезона-2010/11, когда он привёл к победе «Барселону». Естественно, что руководство «Сити» очень ждёт трофей. И когда, если не сейчас?

Что касается «Боруссии», то в последнее время команду лихорадит. Гладбахцы не побеждают уже в четырёх последних матчах Бундеслиги. Сейчас они занимают лишь восьмое место, сохраняя призрачные шансы на финиш в лигочемпионской зоне.

Котировки букмекеров:

«Боруссия» Менхенгладбах — «Манчестер Сити» — 9.37 — 5.85 — 1.32.


Фото: FIFA, ESPN, Manchester City

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Теги: Атлетико Челси Бавария Реал Аталанта Манчестер Сити Боруссия М Лацио
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