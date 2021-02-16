Черданцев призвал не винить форварда "Юве" Криштиану Роналду в вылете команды из ЛЧ.
"На возраст Роналду не стал бы валить. Он по-прежнему бьет рекорды, показывает серьезную результативность, поэтому не в нем дело. Еще раз: "Юве" и без Роналду играл примерно так же", - заявил Черданцев.
Напомним, что накануне "Ювентус" обыграл "Порту" со счетом 3:2 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, но вылетел из турнира. Португальская команда прошла дальше благодаря домашней победе со счетом 2:1.
Источник: Матч ТВ
Черданцев - о вылете "Юве" из Лиги чемпионов: не в Роналду дело. Команда и без него играла примерно так же
Комментатор "Матч ТВ" Георгий Черданцев высказался о вылете "Ювентуса" из Лиги чемпионов.
Фото: Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
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