Президент УЕФА предложил исключить клубы Суперлиги из еврокубков на два года

Президент УЕФА Александер Чеферин предложил наказать клубы, которые остались в европейской Суперлиге.



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Так, "Реал", "Барселону" и "Ювентус" предлагается исключить из еврокубков на два года. Чеферин предложил ввести санкции против перечисленных клубов после финала Лиги чемпионов. Он запланировал на 29 мая.



При этом санкции не затронут клубы, которые вышли из Суперлиги.



Инициаторы создания новой лиги хотели объединить в одном турнире ведущие европейские команды. ФИФА и УЕФА выступили резко против идеи. Более того, они пригрозили участникам лиги отстранением от еврокубков и чемпионатов мира и Европы.



Как утверждает Cadena Cope, решение о наказании пока не принято.