"Очень надеюсь, что футболисты "Зенита" выиграют. Они играют дома и последние игры проводят очень мощно, это должно стать ключевым фактором. Наша команда должна сыграть в свой поставленный атакующий футбол, только так и сможем победить. Потери, которые есть у команды Сергея Семака, не должны повлиять на исход встречи", - цитирует Радимова Metaratings.
Игра 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Зенит" - "Мальме" состоится в среду, 29 сентября, на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Начало матча запланировано на 19:45 мск. Главный арбитр этой встречи - Тасос Сидиропулос (Греция), ответственным за систему ВАР назначен Хосе Санчес (Испания).
Перед матчем Лиги чемпионов петербургский клуб на своем поле одержал волевую победу над самарскими "Крыльями Советов" (2:1). Подопечные Семака располагаются на 1-м месте в таблице, имея в активе 23 очка.
Радимов поделился ожиданиями от матча "Зенита" против "Мальме" в Лиге чемпионов
Бывший футболист "Зенита" Владислав Радимов высказался о предстоящем матче "сине-бело-голубых" с "Мальме" во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.