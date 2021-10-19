"Смотрел матч с "Ромой": "Ювентус" победил 1:0, но это было чисто случайно, потому что Верету не забил пенальти, да и "Рома" играла лучше. "Ювентус" сейчас не в самой лучшей форме, а это значит, что у "Зенита" завтра будет шанс побороться за хороший результат", - сказал Петржела.
"Ювентус" после победы над "Ромой" занимает 7-е место в таблице итальянской Серии А. Туринский клуб набрал 14 очков. Подопечные Аллегри в минувшие выходные одержали пятую победу подряд.
Матч "Зенит" - "Ювентус" состоится завтра, 20 октября, на "Газпром Арене". Начало игры - в 22:00 мск. Петербургский клуб набрал 3 очка в двух матчах: подопечные Семака проиграли "Челси" (0:1) и с крупным счетом на своем поле победили "Мальме" (4:0).
Источник: "СЭ"
Петржела: у "Зенита" будет шанс побороться за хороший результат в матче с "Ювентусом"
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела считает, что петербургский клуб может набрать очки в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"