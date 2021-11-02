Напомним, игра 4-го тура группового этапа турнира состоится сегодня, 2 ноября, в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Испании во главе с Алехандро Эрнандесом.
"В Лиге чемпионов встречаются лучшие команды Европы, поэтому шансы есть всегда. "Зениту" нечего терять, поэтому из Турина нужно привезти как минимум любой положительный результат. Уверен, команда будет играть на победу. "Ювентус" очень комфортно чувствует себя в турнирной таблице. Большой вопрос, как итальянцы построят игру и будут ли играть первым номером", - цитирует Радченко "Чемпионат".
После трех туров в группе H единолично лидирует "Ювентус", набравший 9 очков. На втором месте располагается "Челси" (6 очков), "Зенит" идет на третьей строчке (3 очка). Замыкает квартет "Мальме" (0 очков). Напомним, в плей-офф Лиги чемпионов выйдут обладатели 1-х и 2-х мест. Команды, ставшие третьими на этой стадии турнира, отправятся в Лигу Европы.
Радченко - о матче с "Ювентусом": "Зениту" нечего терять. Уверен, команда будет играть на победу
Бывший нападающий "Зенита" Дмитрий Радченко высказался о предстоящем матче петербургской команды с "Ювентусом" в Лиге чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"