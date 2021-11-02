Матчи Скрыть

Сделать ставку

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Вольфсбург
20:45
Ред БуллНе начат
П1 2.42X 3.45П2 2.95
Мальмё
20:45
ЧелсиНе начат
П1 13X 6.4П2 1.24
Вильярреал
23:00
Янг БойзНе начат
П1 1.4X 5.4П2 7
Бавария
23:00
БенфикаНе начат
П1 1.18X 8.4П2 14
Аталанта
23:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
П1 3X 3.75П2 2.27
Ювентус
23:00
ЗенитНе начат
П1 1.56X 4.2П2 6.2
Севилья
23:00
ЛилльНе начат
П1 1.62X 3.85П2 6.2
Динамо Киев
23:00
БарселонаНе начат
П1 5X 4П2 1.69

Радченко - о матче с "Ювентусом": "Зениту" нечего терять. Уверен, команда будет играть на победу

Бывший нападающий "Зенита" Дмитрий Радченко высказался о предстоящем матче петербургской команды с "Ювентусом" в Лиге чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"
Напомним, игра 4-го тура группового этапа турнира состоится сегодня, 2 ноября, в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Испании во главе с Алехандро Эрнандесом.

"В Лиге чемпионов встречаются лучшие команды Европы, поэтому шансы есть всегда. "Зениту" нечего терять, поэтому из Турина нужно привезти как минимум любой положительный результат. Уверен, команда будет играть на победу. "Ювентус" очень комфортно чувствует себя в турнирной таблице. Большой вопрос, как итальянцы построят игру и будут ли играть первым номером", - цитирует Радченко "Чемпионат".

После трех туров в группе H единолично лидирует "Ювентус", набравший 9 очков. На втором месте располагается "Челси" (6 очков), "Зенит" идет на третьей строчке (3 очка). Замыкает квартет "Мальме" (0 очков). Напомним, в плей-офф Лиги чемпионов выйдут обладатели 1-х и 2-х мест. Команды, ставшие третьими на этой стадии турнира, отправятся в Лигу Европы.


Теги: Радченко Зенит Ювентус
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Непомнящий: Дзюба нужен сборной России сейчас, потому что он лучший 1
Итальянский журналист: "Ювентус" переживает худший период в истории клуба, у "Зенита" есть шансы зацепить очки 1
Источник: у двоих помощников главного тренера "Локомотива" Гисдоля сомнительные тесты на коронавирус 1
Маркизио: "Ювентус" ждет непростой матч с "Зенитом"
"Ювентус" - "Зенит". Где смотреть матч Лиги чемпионов, онлайн встречи 2 ноября
Осинькин прокомментировал вызов Ивана Сергеева в сборную России
Месси отсутствует в заявке "ПСЖ" на матч Лиги чемпионов с "Лейпцигом"
Игонин: ничейный результат в матче с "Ювентусом" был бы для "Зенита" вполне позитивным 2 эксклюзив
Агент Хайкина: не удивлен, что Никита получил вызов в сборную России
Турецкие арбитры обслужат матч Лиги Европы "Лестер" - "Спартак"
Радченко - о матче с "Ювентусом": "Зениту" нечего терять. Уверен, команда будет играть на победу 1
Даниил Уткин рассказал, мог ли он перейти в ЦСКА 2
Матч Лиги Европы "Галатасарай" - "Локомотив" обслужит бригада арбитров из Швейцарии
Ловрен: третье место в группе Лиги чемпионов не будет для "Зенита" плохим результатом 4
СМИ: Конте получит от "Тоттенхэма" 180 млн евро на трансферы 1
Рибалта допустил, что "Зенит" может победить "Ювентус"
Даниил Уткин: если в РПЛ отменят лимит - приедут иностранцы и будут играть за бюджетные деньги. Это странно 16
Эмери прокомментировал информацию о возможном назначении на пост главного тренера "Ньюкасла"
Беременная девушка Деспотовича госпитализирована после ДТП в центре Казани 1
Повторный тест Смолова на наличие коронавируса показал отрицательный результат
Уткин рассказал о разговоре с Мусаевым, после которого он перестал играть за "Краснодар" 1
Уткин: "Барсе" нужен не Хави. Ей просто необходим Бьелса 1
Рибалта: "Зенит" на равных играл с "Ювентусом" в первом матче. Справедливым результатом была бы ничья
Ловрен: реально ли "Зениту" победить "Ювентус" в Турине? Конечно 9
Источник: Конте договорился о контракте с "Тоттенхэмом"
Смородская: Карпин не вызывает Дзюбу в сборную, потому что игра с ним замедляется 15
Дмитрий Комбаров прокомментировал трансфер Хлусевича в "Спартак" 4
Агаларов забил 11 голов в 13 турах, но не попал в сборную. Кто так же ударно начинал сезон? 3
Орлов: разговоры о том, что "Зенит" держится на бразильцах, надуманные 11
Месси заявил, что не думает о возможности выиграть "Золотой мяч"
Все новости
-