"Аталанта" вышла вперед на старте встречи против "Манчестер Юнайтед". К концу первого тайма МЮ удалось сравнять счет, забил Криштиану Роналду. Португалец забивает во всех матчах Лиги чемпионов в этом сезоне, его голевая серия в ЛЧ насчитывает уже 4 матча, такое у португальца случилось впервые в форме манкунианцев.
Всего в текущем сезоне португальский форвард забил 7 мячей в 11 встречах во всех турнирах. 31-го августа он перебрался в Англию из "Ювентуса" за 15 млн евро.
Роналду впервые забил за МЮ в четырех матчах ЛЧ подряд
Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду забил "Аталанте" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:2 к 71-й минуте).
Фото: Getty Images