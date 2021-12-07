Черданцев призвал не подходить к этой игре с высокими ожиданиями. По его мнению, вряд ли в предстоящем матче будет показан содержательный футбол.
"Я, конечно, хотел бы увидеть матч, где "Зенит" будет готов на сто процентов и выйдет на игру как на последнюю в жизни, решающую. Но по факту это не так, поэтому я бы не подходил к этому матчу с какими-то завышенными ожиданиями. Афиша красивая, но боюсь, содержательного футбола мы не увидим. "Челси" будет играть на результат, а "Зенит" не станет разбиваться в лепешку", - сказал Черданцев.
Отметим, что "Зенит" примет "Челси" в матче завершающего, шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов. Игра пройдет завтра, 8 декабря. Начало матча запланировано на 20.45 по московскому времени.
"Зенит" занимает третье место в группе H, набрав четыре очка. Петербургская команда обеспечила себе третье место по итогам группового раунда и сыграет в плей-офф Лиги Европы. "Челси" борется с "Ювентусом" за первое место в квартете H. Команды набрали по 12 очков перед последним туром.
Источник: Матч ТВ
"Боюсь, содержательного футбола мы не увидим". Черданцев поделился ожиданиями от матча "Зенита" с "Челси"
Футбольный комментатор Георгий Черданцев поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов "Зенит" - "Челси".
Фото: "Матч ТВ"