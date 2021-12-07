Аякс" победил "Спортинг" (4:2) в матче 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.
Счёт в этой встрече был открыт благодаря голу нападающего хозяев Себастьяна Аллера с 11-метровой отметки. Этот гол стал десятым для форварда "Аякса" в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов.
На 22-й минуте "Спортинг" сравнял счёт - отличился Нуну Сантуш. Хозяева вновь повели в счёте благодаря голу Антони на 42-й минуте. На 58-й минуте нидерландская удвоила преимущество благодаря голу Давида Нереса. На 68-й минуте Стивен Бёргейс сделал счёт 4:1. "Спортинг" ответил голом Бруно Табата.Этот гол и установил окончательный итог встречи.
Эта победа стала для "Аякса" исторической. Клуб из Нидерландов выиграл шесть матчей из шести в групповом этапе Лиги Чемпионов.
До этого такое достижение удавалось установить только "Реалу", "Барселоне" , "ПСЖ" , "Милану" и московскому "Спартаку".
"Аякс" занял первую строчку в группе C, набрав 18 очков. На второй строчке расположился "Спортинг" (9 очков). Третье место заняла "Боруссия Дортмунд" (9 очков). "Бешикташ" занял четвёртое место без набранных очков.
"Аякс" - "Спортинг" (4:2)
Лига чемпионов. 6-й тур группового этапа.
Голы: Аллер, 8 (пен.), Сантуш, 22, Антони, 42, Нерес, 58, Бергёйс, 62, Табата, 78
Аякс: Пасвер, Блинд (Тальяфико, 46), Мартинес, Схюрс (Ренс, 60), Мазрауи (Тимбер, 77), Гравенберх, Альварес (Тейлор, 72), Нерес (Классен, 60), Бергёйс, Антони, Аллер
Спортинг: Виржиния, Рейс, Инасиу, Нету, Эсгаю, Эстевеш (Назинью, 73), Браганса (Эссугу, 81), Угарте (Сарабия, 73), Сантуш (Гонсалвеш, 60), Табата, Томаш (Паулинью, 60)
Предупреждения: Браганса, 7, Табата, 35, Схюрс, 44, Альварес, 54
"Аякс" одержал историческую победу над "Спортингом". Нидерланский клуб выиграл все 6 матчей в группе C
Матч 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Аякс" - "Спортинг" завершился победой хозяев поля со счётом 4:2.
Фото: "nu.nl"