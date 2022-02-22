В УЕФА прокомментировали сообщения о возможной смене места проведения финала Лиги чемпионов

В УЕФА прокомментировали информацию о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга.

Фото: "Зенит"





"Что касается финала Лиги чемпионов 2022 года в Санкт-Петербурге, УЕФА постоянно и внимательно следит за ситуацией и при необходимости решение будет принято своевременно. В настоящее время у УЕФА нет дальнейших комментариев", - сказали в пресс-службе.



Напомним, ранее британская пресса сообщила, что УЕФА изучает возможность переноса финала Лиги чемпионов из Петербурга на фоне обострения отношений между Россией и Украиной. Отмечалось, что матч могут перенести на лондонский "Уэмбли".



Финал Лиги чемпионов запланирован к проведению на 28 мая. Он должен пройти на петербургской "Газпром Арене".



Источник:



Мэр Лондона заявил о готовности города принять финал Лиги чемпионов на фоне слухов о переносе матча из Петербурга В пресс-службе УЕФА заявили, что организация внимательно следит за развитием ситуации и при необходимости своевременно примет решение."Что касается финала Лиги чемпионов 2022 года в Санкт-Петербурге, УЕФА постоянно и внимательно следит за ситуацией и при необходимости решение будет принято своевременно. В настоящее время у УЕФА нет дальнейших комментариев", - сказали в пресс-службе.Напомним, ранее британская пресса сообщила, что УЕФА изучает возможность переноса финала Лиги чемпионов из Петербурга на фоне обострения отношений между Россией и Украиной. Отмечалось, что матч могут перенести на лондонский "Уэмбли".Финал Лиги чемпионов запланирован к проведению на 28 мая. Он должен пройти на петербургской "Газпром Арене".Источник: Матч ТВ