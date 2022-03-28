Сорокин: УЕФА должен компенсировать России расходы на подготовку к финалу ЛЧ в Санкт-Петербурге

Генеральный директор оргкомитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил, что УЕФА должен будет компенсировать российской стороне понесенные затраты на подготовку к матчу.

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"В соответствии с нашим договором с УЕФА мы получим компенсацию, какие-то понесенные расходы будут оплачены. Все это в соответствии с договоренностями, которые продолжают действовать. Не сомневаюсь, что все стороны свои обязательства выполнят", - сказал Сорокин.



5, 6 и 7 апреля пройдут первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. В 1/8 финала ЛЕ должен "



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В Лиге чемпионов могут ввести два места для команд с учетом клубного рейтинга УЕФА Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22 должен был пройти в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" 28 мая 2022 года. В конце февраля УЕФА объявил, что финальный матч перенесен в Париж на "Стад де Франс" из-за ситуации на Украине."В соответствии с нашим договором с УЕФА мы получим компенсацию, какие-то понесенные расходы будут оплачены. Все это в соответствии с договоренностями, которые продолжают действовать. Не сомневаюсь, что все стороны свои обязательства выполнят", - сказал Сорокин.5, 6 и 7 апреля пройдут первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. В 1/8 финала ЛЕ должен " Спартак " должен был сыграть с "Лейпцигом", но красно-белые были исключены из турнира.Источник: Матч ТВ