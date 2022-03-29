— По моему мнению, бюджет "Зенита" работает неэффективно. С теми средствами, на которые существуют наши футбольные клубы, они должны не отбывать номер на групповых этапах Лиги чемпионов, а бороться минимум за топ-4, — цитирует Терюшкова РБ Спорт.
Напомним, в нынешнем сезоне "Зенит" занял третье место на групповом этапе Лиги чемпионов в одном квартете с "Ювентусом", "Челси" и "Мальме".
В 1/16 финала Лиги Европы подопечные Сергея Семака по сумме двух матчей уступили испанскому "Бетису".
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Терюшков: бюджет "Зенита" работает неэффективно. Они должны не отбывать номер в ЛЧ, а бороться минимум за топ-4
Член наблюдательного совета подмосковных "Химок" Роман Терюшков высказался о трате бюджета "Зенита".
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