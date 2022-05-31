- Уверен: клубы первой пятерки РПЛ в своем лучшем состоянии легко бы выходили из группы. Наши были бы в топе. А сегодняшний "Зенит" железно был бы в полуфинале-финале - а может, и выиграл бы. Но нужно учитывать лимит. Для международного турнира это странно, но он есть. На поле в азиатской ЛЧ могут выходить только три неазиатских игрока и один азиат из другой страны, - передает слова Чичерина Sport24.
31-летний защитник Никита Чичерин, ранее выступавший в Российской премьер-лиге за "Крылья Советов" и "Тамбов", в феврале 2022 года перешел из нижнекамского "Нефтехимика" в "Истиклол" из столицы Таджикистана Душанбе. В составе "Истиклола" Чичерин полностью отыграл 6 матчей группового турнира азиатской Лиги чемпионов, соперниками таджикского клуба были "Аль-Райян" (Катар), "Шарджа" (Объединенные Арабские Эмираты) и "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия). По итогам турнира "Истиклол" занял четвертое место в группе с 3 очками, одержав 1 победу (над "Шарджей") и потерпев 5 поражений.
Защитник "Истиклола" - об уровне азиатской ЛЧ: "Зенит" железно был бы в полуфинале-финале. А может, и выиграл бы
Российский защитник таджикского "Истиклола" Никита Чичерин рассказал об уровне азиатской Лиги чемпионов.
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