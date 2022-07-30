"Мы не будем извиняться перед Украиной. После неподобающих заявлений посла Украины он должен извиниться перед нами", - сказал Коч.
Напомним, "Фенербахче" уступил киевскому "Динамо" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов (0:0; 1:2). Во время ответного матча, который проходил в Турции, фанаты "Фенербахче" запустили на трибунах кричалки с именем Президента РФ Владимира Путина. После матча Украинская Ассоциация Футбола потребовала от УЕФА наказать турецкий клуб за этот инцидент.
Источник: Milliyet
Президент "Фенербахче": мы не будем извиняться перед Украиной за кричалки фанатов про Путина
Президент "Фенербахче" Али Коч заявил, что клуб не будет приносить извинения Украине за кричалки болельщиков про Владимира Путина.
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