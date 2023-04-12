Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Реал
2 - 0 2 0
ЧелсиЗавершен
Милан
1 - 0 1 0
НаполиЗавершен
П1 1.01X 23П2 555
 Реклама betboom Бонус до 7000Р
новым клиентам

Мостовой – о разгромном поражении "Баварии": Тухель тут ни при чем. Само приглашение тренеров мало на что влияет

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-полузащитник испанской "Сельты" Александр Мостовой заявил, что новый главный тренер "Баварии" Томас Тухель не виноват в разгромном поражении мюнхенцев от "Манчестер Сити" (0:3).
Фото: ФК "Бавария"
– Провалилась ли идея с приглашением Тухеля? Нет, Тухель тут ни при чем. Когда он пришел? Месяц назад, даже меньше. Само приглашение тренеров мало на что влияет.

Тогда идея приглашения Гвардиолы в "Сити" тоже спорная – столько лет прошло, миллиарды потрачены, а Лигу чемпионов не выиграл ни разу. Кстати, Гвардиолу звали в ту же "Баварию", чтобы победить в Лиге чемпионов, и у него не получилось, – приводит слова Мостового "Евро-Футбол.ру".

Накануне "Манчестер Сити" в родных стенах одержал убедительную победу над мюнхенской "Баварией" со счетом 3:0. В первом тайме роскошный удар удался Родри. После перерыва Бернарду Силва и Холанд закрепили результат - 3:0. Отметим, что норвежский бомбардир "Сити" также поучаствовал во втором голе "горожан", отдав навесную передачу на Силву, который головой переправил мяч в ворота.

Ответный поединок состоится через неделю, 19 апреля, в Мюнхене на стадионе "Альянц-Арена". В другом матче первого игрового дня "Интер" добыл выездную победу в Лиссабоне над "Бенфикой" со счетом 2:0. Финальную точку в матче поставил бельгийский нападающий "нерадзурри" Ромелу Лукаку, реализовавший 11-метровый удар.

В третьей декаде марта "Баварию" возглавил Томас Тухель, который сменил на тренерском мостике отправленного в отставку Юлиана Нагельсманна. Под руководством 49-летнего специалиста мюнхенский клуб уже успел вылететь из Кубка Германии.


Бавария Мостовой Манчестер Сити Тухель
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
12 апреля
"Милан" минимально обыграл "Наполи" в первом матче 1/4 финала ЛЧ
Голы Бензема и Асенсио помогли "Реалу" одержать победу над "Челси"
Агент защитника "Сампдории" Гюнтера: летом Корай приедет в Россию
Кузнецов: "Зенит" - безоговорочный фаворит РПЛ, а за медали будет битва
Журналист Плеттенберг: Мане покинет "Баварию" после конфликта с Сане
Гендиректор "Бешикташа": мы больше не заинтересованы в Баринове
"Чемпионат": "Базель" сделал предложение "Црвене Звезде" по трансферу Егора Пруцева
Агент – о будущем Клаудиньо: сейчас точно не время что-либо предпринимать. Он хочет завоевать чемпионство с "Зенитом"
Ролан Гусев: бразильцы ЦСКА Вагнер Лав, Карвальо, Жо сильнее нынешних бразильцев "Зенита" Малкома, Клаудиньо и Вендела 2
Мор: хотел бы видеть в "Спартаке" Барриоса 2
Ренан: Ду Кейрос - большой футболист, очень талантливый, он будет прогрессировать в "Зените"
Сазонов - о смене спортивного гражданства: выбор сделал вместе с семьей. Для меня Грузия - это мать, Россия - отец 4
Дуду: для меня самый популярный клуб России - ЦСКА. У "Спартака" есть Кубок УЕФА? 10
Кварацхелия и Леау – в составах "Наполи" и "Милана" на матч 1/4 финала ЛЧ
Форвард "Баварии" Мане ударил одноклубника Сане после окончания матча 1/4 финала ЛЧ с "Манчестер Сити"