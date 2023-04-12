– Провалилась ли идея с приглашением Тухеля? Нет, Тухель тут ни при чем. Когда он пришел? Месяц назад, даже меньше. Само приглашение тренеров мало на что влияет.
Тогда идея приглашения Гвардиолы в "Сити" тоже спорная – столько лет прошло, миллиарды потрачены, а Лигу чемпионов не выиграл ни разу. Кстати, Гвардиолу звали в ту же "Баварию", чтобы победить в Лиге чемпионов, и у него не получилось, – приводит слова Мостового "Евро-Футбол.ру".
Накануне "Манчестер Сити" в родных стенах одержал убедительную победу над мюнхенской "Баварией" со счетом 3:0. В первом тайме роскошный удар удался Родри. После перерыва Бернарду Силва и Холанд закрепили результат - 3:0. Отметим, что норвежский бомбардир "Сити" также поучаствовал во втором голе "горожан", отдав навесную передачу на Силву, который головой переправил мяч в ворота.
Ответный поединок состоится через неделю, 19 апреля, в Мюнхене на стадионе "Альянц-Арена". В другом матче первого игрового дня "Интер" добыл выездную победу в Лиссабоне над "Бенфикой" со счетом 2:0. Финальную точку в матче поставил бельгийский нападающий "нерадзурри" Ромелу Лукаку, реализовавший 11-метровый удар.
В третьей декаде марта "Баварию" возглавил Томас Тухель, который сменил на тренерском мостике отправленного в отставку Юлиана Нагельсманна. Под руководством 49-летнего специалиста мюнхенский клуб уже успел вылететь из Кубка Германии.
Мостовой – о разгромном поражении "Баварии": Тухель тут ни при чем. Само приглашение тренеров мало на что влияет
Экс-полузащитник испанской "Сельты" Александр Мостовой заявил, что новый главный тренер "Баварии" Томас Тухель не виноват в разгромном поражении мюнхенцев от "Манчестер Сити" (0:3).
Фото: ФК "Бавария"