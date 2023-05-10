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Булыкин: Холанд ничего не смог сделать в игре с "Реалом". "Манчестер Сити" не создал много моментов

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Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин оценил выступление нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА против мадридского "Реала" (1:1).
Фото: Getty Images
- Не показалось ли, что Холанд не смог ничего сделать в игре с "Реалом"? Согласен, Холанд вчера ничего не смог сделать. У него толком получился только разминочный для вратаря удар. Головой тоже не смог что-то придумать, в целом "Манчестер Сити" не создал много моментов, обычно он гораздо больше подходит к чужим воротам, - цитирует Булыкина "Евро-Футбол".

Первая игра 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА-2022/2023 между испанским "Реалом" и английским "Манчестер Сити" состоялась 9 мая в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Встреча завершилась со счетом 1:1. Нападающий Эрлинг Холанд вышел в стартовом составе "горожан" и провел на поле все 90 минут. 22-летний норвежский форвард не смог отличиться результативными действиями. Всего в нынешнем сезоне Эрлинг принял участие в 47-ми матчах своей команды, в которых он сумел забить 51 мяч и оформить 8 голевых передач.


Манчестер Сити Холанд Реал Лига чемпионов Булыкин
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