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Матвей Сафонов впервые выйдет в стартовом составе "ПСЖ" на матч Лиги чемпионов против "Жироны"

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Российский вратарь Матвей Сафонов впервые попал в стартовый состав "Пари Сен-Жермен".


Матч 1-го тура общего этапа текущего розыгрыша Лиги чемпионов между французским "ПСЖ" и испанской "Жироной" состоится сегодня, 18 сентября. Встреча пройдет на стадионе "Парк де Пренс" в Париже и начнется в 22:00 по московскому времени.

Голкипер сборной России Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе парижан. Отметим, что это будет его первая игра за основную команду.

Напомним, Сафонов пополнил состав "ПСЖ" этим летом, перейдя из "Краснодара".

Матвей Сафонов ПСЖ Жирона Лига чемпионов
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