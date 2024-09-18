Матвей Сафонов впервые выйдет в стартовом составе "ПСЖ" на матч Лиги чемпионов против "Жироны"
Российский вратарь Матвей Сафонов впервые попал в стартовый состав "Пари Сен-Жермен".
Матч 1-го тура общего этапа текущего розыгрыша Лиги чемпионов между французским "ПСЖ" и испанской "Жироной" состоится сегодня, 18 сентября. Встреча пройдет на стадионе "Парк де Пренс" в Париже и начнется в 22:00 по московскому времени.
Голкипер сборной России Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе парижан. Отметим, что это будет его первая игра за основную команду.
Напомним, Сафонов пополнил состав "ПСЖ" этим летом, перейдя из "Краснодара".