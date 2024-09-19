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Голкипер ЦСКА Тороп: будет круто, если Сафонов окажется в финале Лиги чемпионов

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Голкипер ЦСКА Владислав Тороп высказался о дебюте Матвея Сафонова за "ПСЖ".
Фото: ФК "ПСЖ"
"В этом сезоне Лиги чемпионов будет интересно последить за россиянами, хочется посмотреть за их игрой. Немного осталось до дебюта Сафонова, буду смотреть. Не знаю, до какой стадии может дойти "ПСЖ", но, конечно, будет круто, если Матвей окажется в финале", - цитирует Торопа "Чемпионат".

Вчера, 18-го сентября, французский "ПСЖ" на своем поле одержал победу над испанской "Жироной" в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов со счетом 1:0. Российский голкипер в этом матче дебютировал за парижан и смог сохранить свои ворота в неприкосновенности. В следующем туре французский клуб сыграет на выезде с лондонским "Арсеналом".

Матвей Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" в летнее трансферное окно за 20 миллионов евро. В прошлом сезоне российский голкипер провел за "быков" 30 матчей, пропустил 27 мячей и сыграл "на ноль" в 11-ти встречах Российской Премьер-Лиги.

ЦСКА Владислав Тороп Матвей Сафонов ПСЖ
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