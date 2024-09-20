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"Лидер команды". Агент Головина оценил игру Александра в матче ЛЧ с "Барселоной"

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Александр Клюев, агент российского полузащитника "Монако" Александра Головина, прокомментировал вступление своего клиента в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с испанской "Барселоной".
Фото: аккаунт Александра Головина в социальной сети
"Саша очень рад снова играть в Лиге чемпионов. Он с нетерпением ждал этого момента, как и вся команда. Саша вышел и сделал то, что просил его главный тренер. Он безусловно усилил игру своими острыми действиями в атаке, своими обостряющими передачами. И также хорошо отрабатывал в обороне. Саша подтвердил свой высокий уровень и статус лидера команды", - приводит слова Клюева "РБ Спорт".

19 сентября в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов "Монако" на своём поле принял испанскую "Барселону". Встреча завершилась победой вице-чемпионов Франции со счётом 2:1.

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин не попал в стартовый состав команды, но вышел на поле в перерыве, заменив Ламина Камару. Результативными действиями игрок сборной России не отметился.

Во втором туре Лиги чемпионов "Монако" 2 октября в столице Хорватии Загребе сыграет против местного "Динамо". Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

"Монако" принимает участие в розыгрыше Лиги чемпионов впервые с сезона-2018/19. Тогда монегаски в группе А играли против дортмундской "Боруссии", мадридского "Атлетико", бельгийского "Брюгге" и, набрав 1 очко, занял последние место в квартете.

Монако Александр Клюев Лига чемпионов Барселона Александр Головин
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