"Помню, как в полуфинале проиграли "Марселю", который уступил в финале "Црвене Звезде". Перед первым матчем мы были вынуждены улететь в Японию на какой-то турнир. Игра состоялась через 3 дня после нашего возвращения в Москву. Думаю, что перелет, смена климата и часовых поясов тоже сыграли какую-то роль. И мы хоть вылетели, но выглядели достойно. Но я думаю, что "Спартак" мог выиграть Кубок европейских чемпионов в 1990 году!", - приводит слова Мостового "РБ Спорт".
В сезоне-1990/91 московский "Спартак" на правах чемпиона СССР 1989 года принимал участие в Кубке европейских чемпионов. Красно-белые под руководством Олега Романцева дошли до стадии 1/2 финала, где москвичам противостоял французский "Марсель".
Первый матч, который прошёл 10 апреля 1991 года в Москве на Центральном стадионе им. Ленина, завершился победой гостей со счётом 3:1. В составе французов отличились Абеди Пеле (27 мин.), Жан-Пьер Папен (31 мин.), Филипп Веркрюйсс (88 мин.). Единственный гол "Спартака" на свой счёт записал Игорь Шалимов (58 мин.).
Во втором матче, который прошёл 24 апреля 1991 в Марселе на стадионе "Велодром", французы победили со счётом 2:1. У хозяев отличились Абеди Пеле (34 мин.) и Базиль Боли (48 мин.), а у гостей - Александр Мостовой (58 мин. - с пенальти).
Мостовой: "Спартак" мог выиграть Кубок европейских чемпионов!
Бывший игрок московского "Спартака" Александр Мостовой высказался об участии красно-белых в Кубке европейских чемпионов в 1990 году.