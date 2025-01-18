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Головин сможет сыграть против "Астон Виллы" в Лиге чемпионов

Агент полузащитника "Монако" Александра Головина Александр Клюев сообщил, что российский футболист сможет сыграть в Лиге чемпионов против "Астон Виллы".
Фото: ФК "Монако"
- Сейчас уже готовится к следующему матчу Лиги чемпионов против "Астон Виллы". Готов ли он провести полный матч? Это решать тренерскому штабу, - цитирует представителя 28-летнего игрока "РБ Спорт".

Головин в этом сезоне выходил на поле во всех турнирах в 21 матче, дважды поразил ворота соперников и сделал одну голевую передачу на партнеров. Его контракт с монегасками рассчитан до лета 2029 года.

"Монако" встретится в Лиге чемпионов против "Астон Виллы" на следующей неделе, матч пройдет 21 января и стартует в 20:45 мск.

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