- Сейчас уже готовится к следующему матчу Лиги чемпионов против "Астон Виллы". Готов ли он провести полный матч? Это решать тренерскому штабу, - цитирует представителя 28-летнего игрока "РБ Спорт".
Головин в этом сезоне выходил на поле во всех турнирах в 21 матче, дважды поразил ворота соперников и сделал одну голевую передачу на партнеров. Его контракт с монегасками рассчитан до лета 2029 года.
"Монако" встретится в Лиге чемпионов против "Астон Виллы" на следующей неделе, матч пройдет 21 января и стартует в 20:45 мск.
Головин сможет сыграть против "Астон Виллы" в Лиге чемпионов
Агент полузащитника "Монако" Александра Головина Александр Клюев сообщил, что российский футболист сможет сыграть в Лиге чемпионов против "Астон Виллы".
Фото: ФК "Монако"