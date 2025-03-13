"Да, у Захаряна возникли проблемы с визой и он не смог вылететь с командой в Манчестер. Он прилетит в четверг", - цитирует представителя пресс-службы "Матч ТВ".
Ранее главный тренер испанского "Реала Сосьедад" сообщил, что российский полузащитник Арсен Захарян не смог полететь с командой в Англию из-за проблем с визой. Сегодня, 13-го марта, испанский клуб сыграет на выезде с английским "Манчестер Юнайтед" в матче 1/8 финала Лиги Европы.
В текущем сезоне Арсен Захарян провел во всех турнирах 4 матча и записал на свой счет 1 забитый мяч и 1 результативную передачу.
Арсен Захарян присоединится к "Реалу Сосьедад" в Англии в день игры с "Манчестер Юнайтед"
В пресс-службе "Реала Сосьедад" рассказали, когда Арсен Захарян прилетит к команде в Англию.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"