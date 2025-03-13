Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Олимпиакос
20:45
Буде-ГлимтНе начат
Лацио
20:45
Виктория ПНе начат
Айнтрахт
20:45
АяксНе начат
Атлетик
20:45
РомаНе начат
Лион
23:00
ФКСБНе начат
Тоттенхэм
23:00
АЗ АлкмарНе начат
Манчестер Юнайтед
23:00
Реал СосьедадНе начат
Рейнджерс
23:00
ФенербахчеНе начат

Лига конференций УЕФА

Лугано
20:45
ЦелеНе начат
Рапид
20:45
БорацНе начат
Серкль Брюгге
20:45
ЯгеллонияНе начат
Юргорден
20:45
ПафосНе начат
Витория
23:00
БетисНе начат
Фиорентина
23:00
ПанатинаикосНе начат
Легия
23:00
МольдеНе начат
Челси
23:00
КопенгагенНе начат

Арсен Захарян присоединится к "Реалу Сосьедад" в Англии в день игры с "Манчестер Юнайтед"

В пресс-службе "Реала Сосьедад" рассказали, когда Арсен Захарян прилетит к команде в Англию.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"
"Да, у Захаряна возникли проблемы с визой и он не смог вылететь с командой в Манчестер. Он прилетит в четверг", - цитирует представителя пресс-службы "Матч ТВ".

Ранее главный тренер испанского "Реала Сосьедад" сообщил, что российский полузащитник Арсен Захарян не смог полететь с командой в Англию из-за проблем с визой. Сегодня, 13-го марта, испанский клуб сыграет на выезде с английским "Манчестер Юнайтед" в матче 1/8 финала Лиги Европы.

В текущем сезоне Арсен Захарян провел во всех турнирах 4 матча и записал на свой счет 1 забитый мяч и 1 результативную передачу.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится