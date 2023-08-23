РБ Лейпциг - Штутгарт. 25 августа 2023 21:30

Лига Ставок Кто победит? 
РБ Лейпциг1.52 Ничья 4.8Штутгарт6.2
Чемпионат Германии

2 тур

          	 
    
            
        
        

		

        
РБ Лейпциг Штутгарт Чемпионат Германии

     
        
        





        

            
                
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