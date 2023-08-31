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Штутгарт - Фрайбург. 2 сентября 2023 16:30

Лига Ставок Кто победит? 
Штутгарт2.24 Ничья 3.65Фрайбург3.2

Чемпионат Германии

3 тур

          	 
    
            
        
        

		

        
Штутгарт Фрайбург Чемпионат Германии

     
        
        





        

            
                
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