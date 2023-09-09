Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сокол
1 - 1 1 1
КАМАЗЗавершен
Шинник
2 - 1 2 1
ЧерноморецЗавершен
Нефтехимик
2 - 1 2 1
КубаньЗавершен

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Азербайджан
0 - 1 0 1
БельгияЗавершен
Андорра
0 - 0 0 0
БеларусьЗавершен
Эстония
0 - 5 0 5
ШвецияЗавершен
Украина
1 - 1 1 1
АнглияЗавершен
Румыния
1 - 0 1 0
ИзраильПерерыв
Косово
0 - 1 0 1
ШвейцарияПерерыв
Северная Македония
0 - 0 0 0
ИталияПерерыв

Исландия - Босния и Герцеговина. 11 сентября 2023 21:45

Чемпионат Европы-2024

6 тур

          	 
    
            
        
        

		

        
Сборная Исландии Сборная Боснии и Герцеговины Чемпионат Европы

     
        
        





        

            
                
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