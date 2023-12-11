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Источник: "Динамо" предложило 5 миллионов евро за защитника сборной Гваделупы
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Титов - о переговорах "Спартака" с Рибалтой: у себя во дворе мы и сами можем разобраться. Зачем платить иностранцу?
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Тренер ЦСКА - о реакции Марио Фернандеса на гол "Зенита": чему ты радуешься? Тебя год назад отпустили бесплатно!
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Унион - Реал Мадрид. 12 декабря 2023 23:00
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