Ланс - Фрайбург. 15 февраля 2024 23:00

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2022/23
Манчестер Сити
2 - 0
2
0
Эвертон
Завершен
Фулхэм
3 - 1
3
1
Борнмут
Завершен
Тоттенхэм
2 - 1
2
1
Брайтон
Завершен
Лутон Таун
1 - 3
1
3
Шеффилд Юнайтед
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Вулверхэмптон
0 - 2
0
2
Брентфорд
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Ливерпуль
3 - 1
3
1
Бернли
Завершен
Ноттингем Форест
2 - 3
2
3
Ньюкасл
Завершен
Чемпионат Испании. Примера
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2022/23
Алавес
1 - 1
1
1
Вильярреал
Завершен
Реал Сосьедад
0 - 1
0
1
Осасуна
Завершен
Реал Мадрид
4 - 0
4
0
Жирона
Завершен
Лас-Пальмас
0 - 0
0
0
Валенсия
1 тайм
Чемпионат Италии. Серия А
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2022/23
Кальяри
1 - 3
1
3
Лацио
Завершен
Рома
2 - 4
2
4
Интер
Завершен
Сассуоло
1 - 1
1
1
Торино
1 тайм
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
Матчи
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2022/23
Боруссия М
0 - 0
0
0
Дармштадт
Завершен
Унион
1 - 0
1
0
Вольфсбург
Завершен
Айнтрахт
1 - 1
1
1
Бохум
Завершен
Вердер
1 - 2
1
2
Хайденхайм
Завершен
Аугсбург
2 - 2
2
2
РБ Лейпциг
Завершен
Байер
3 - 0
3
0
Бавария
Завершен
Чемпионат Франции. Лига 1
Матчи
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2022/23
Ланс
3 - 1
3
1
Страсбург
Завершен
ПСЖ
2 - 1
2
1
Лилль
1 тайм
Товарищеские матчи. Клубы
Балтика
3 - 1
3
1
Арсенал Тула
Завершен
Факел
2 - 1
2
1
Ордабасы
Завершен
Чемпионат Испании. Примера
Матчи
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2022/23
Кадис
0 - 2
0
2
Бетис
Завершен
Чемпионат Италии. Серия А
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Салернитана
1 - 3
1
3
Эмполи
Завершен
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
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2022/23
Боруссия Д
3 - 0
3
0
Фрайбург
Завершен
Чемпионат Франции. Лига 1
Матчи
Таблица
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2022/23
Марсель
1 - 1
1
1
Метц
Завершен
Товарищеские матчи. Клубы
ЦСКА
1 - 2
1
2
Сочи
Завершен
Рубин
1 - 2
1
2
Санкт-Пёльтен
Завершен
Сантос
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(П 4 - 3)
2
2
4
3
Аль-Духаиль
Завершен
Зенит
2 - 4
2
4
Аль-Райян
Завершен
Шабаб Аль-Ахли
0 - 5
0
5
Спартак
Завершен
Английская премьер-лига
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2022/23
Вест Хэм
17:00
Арсенал
Не начат
Астон Вилла
19:30
Манчестер Юнайтед
Не начат
Чемпионат Испании. Примера
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2022/23
Хетафе
16:00
Сельта
Не начат
Мальорка
18:15
Райо Вальекано
Не начат
Севилья
20:30
Атлетико
Не начат
Барселона
23:00
Гранада
Не начат
Чемпионат Италии. Серия А
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2022/23
Фиорентина
14:30
Фрозиноне
Не начат
Монца
17:00
Верона
Не начат
Болонья
17:00
Лечче
Не начат
Дженоа
20:00
Аталанта
Не начат
Милан
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Наполи
Не начат
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2022/23
Штутгарт
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Хоффенхайм
19:30
Кельн
Не начат
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2022/23
Гавр
15:00
Ренн
Не начат
Лорьян
17:00
Реймс
Не начат
Тулуза
17:00
Нант
Не начат
Клермон
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Боруссия Д
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
Фрайбург
Хайденхайм
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Аугсбург
Вольфсбург
Боруссия М
Бохум
Унион
Кельн
Майнц
Дармштадт
Ланс - Фрайбург. 15 февраля 2024 23:00
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