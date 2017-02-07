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СМИ: Павел Могилевец летом покинет "Зенит"

Полузащитник Павел Могилевец не будет продлевать истекающий в конце текущего сезона контракт с "Зенитом", сообщает "Спорт-Экспресс".

Договор игрока с клубом истекает в июне, и уже сейчас, за полгода до этого срока, в соответствии с регламентом футболист имеет право вести переговоры с другими командами. Интерес к игроку проявляют "Спартак", "Рубин" и "Ростов" – сам футболист склоняется к подписанию контракта с ростовчанами.
Теги: Могилевец Зенит
Вчера, 22:44
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12
(2)
№12 Написал: vlees (Сегодня, 00:31) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
не уровень Зенита

Согласен,у него повыше уровень,уровень зенита теперь Цалаговы и другие Молло,бггг
Регистрация: 12.01.2017
№11 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 00:24) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: sanyapytilin
Плати и забирай.

подлизал бомжикам, жопатый? smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№10 Написал: Manowar Сто первый километр. (Вчера, 23:57) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Придет летом и хорошо . Тем более бесплатно .
Регистрация: 23.09.2016
№9 Написал: utekay Россия (Вчера, 23:31) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
не уровень Зенита


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№8 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:17) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Цитата: Андрей Зайцев
По хрену всё равно не играет

так отпустите сейчас в Ростов!
или ваш барон по принципу "сам не ам и вам не дам" поступает?! smirk

Плати и забирай.
Регистрация: 6.01.2006
№7 Написал: vladdd KLD (Вчера, 23:06) #
  • +3
  •  (7)

Жаль, что не зимой.
Регистрация: 5.05.2009
№6 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Вчера, 23:03) #
  • -1
  •  (9)

Цитата: voron (CSKA)
отдать Ростову в Аренду до конца года. Он им пригодится, т.к. играть на два фронта

Один фронт против нас.
А Спартак-то видали. Тут как тут. Скрысятничать все готовы.
Регистрация: 12.11.2007
№5 Написал: voron (CSKA) Москва (Вчера, 22:58) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Надо отдать Ростову в Аренду до конца года. Он им пригодится, т.к. играть на два фронта
Регистрация: 10.03.2012
№4 Написал: TM_Rostov Kazan (Вчера, 22:50) #
  • +2
  •  (6)

Цитата: Skyline
не велика потеря

Цитата: Андрей Зайцев
По хрену всё равно не играет,остановился на определённом уровне и не растёт пусть идёт удачи.


Ну так то да.. Зенит в Ростов не отпустил зимой , но зато будет ещё полгода платить зарплату игроку , чтобы потом он все равно ушёл .. странная логика с минусовым финансовым показателем

Ну а растёт Иль нет это риторика .. с Ростовом серебро взял, имел постоянную практику , почти всегда выходил в основе ..
Регистрация: 21.09.2015
№3 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 22:49) #
  • 0
  •  (10)

Цитата: Андрей Зайцев
По хрену всё равно не играет

так отпустите сейчас в Ростов!
или ваш барон по принципу "сам не ам и вам не дам" поступает?! smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№2 Написал: Skyline СПБ (Вчера, 22:47) #
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
не велика потеря


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Девиз Спартака: Наноём на Победу!
Регистрация: 23.05.2007
№1 Написал: Андрей Зайцев (Вчера, 22:45) #
  • -1
  •  (11)

По хрену всё равно не играет,остановился на определённом уровне и не растёт пусть идёт удачи.
Регистрация: 3.02.2015
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