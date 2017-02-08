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"Терек" намерен продлить контракт с Олегом Ивановым

"Терек" не получал предложений по трансферу полузащитника Олега Иванова, сообщает "Чемпионат.сом".

Источник отметил, что подписание нового контракта с ним – дело времени.

В текущем сезоне хавбек провёл в РФПЛ 14 матчей, в которых забил один мяч.
Теги: Иванов Терек
Сегодня, 17:32
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