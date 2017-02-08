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Вице-губернатор: "Лучу-Энергии" необходим партнер, готовый инвестировать ежегодно 150-200 млн рублей (1)
Вице-губернатор: "Лучу-Энергии" необходим партнер, готовый инвестировать ежегодно 150-200 млн рублей (1)
"Терек" намерен продлить контракт с Олегом Ивановым
"Терек" не получал предложений по трансферу полузащитника Олега Иванова, сообщает "Чемпионат.сом".
Источник отметил, что подписание нового контракта с ним – дело времени.
В текущем сезоне хавбек провёл в РФПЛ 14 матчей, в которых забил один мяч.
Источник отметил, что подписание нового контракта с ним – дело времени.
В текущем сезоне хавбек провёл в РФПЛ 14 матчей, в которых забил один мяч.
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