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Владимир Бессонов: Чанов был душой киевского "Динамо" и любимцем болельщиков
Бывший вратарь киевского "Динамо" Виктор Чанов был душой команды и любимцев болельщиков, заявил бывший партнер Чанова по клубу и сборной СССР Владимир Бессонов.
"Фактически всю футбольную жизнь мы провели вместе. Это прекрасный человек, друг и товарищ, выдающийся вратарь, замечательный семьянин. Он был душой команды и любимцем болельщиков. Все это он заслужил своей работой и мастерством.
Вратарская профессия - не такая уж и легкая и чересчур заметная. Каждое спасение, каждая ошибка - все это всегда на виду. Тем не менее, Чанов на протяжении всей карьеры показывал мастерство и класс - как в "Динамо", так и в сборной. Жалко, что все получилось так трагично. Чанов будет жить в наших сердцах вечно", - цитирует Бессонова ТАСС.
"Фактически всю футбольную жизнь мы провели вместе. Это прекрасный человек, друг и товарищ, выдающийся вратарь, замечательный семьянин. Он был душой команды и любимцем болельщиков. Все это он заслужил своей работой и мастерством.
Вратарская профессия - не такая уж и легкая и чересчур заметная. Каждое спасение, каждая ошибка - все это всегда на виду. Тем не менее, Чанов на протяжении всей карьеры показывал мастерство и класс - как в "Динамо", так и в сборной. Жалко, что все получилось так трагично. Чанов будет жить в наших сердцах вечно", - цитирует Бессонова ТАСС.
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