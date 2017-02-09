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Владимир Бессонов: Чанов был душой киевского "Динамо" и любимцем болельщиков

Бывший вратарь киевского "Динамо" Виктор Чанов был душой команды и любимцев болельщиков, заявил бывший партнер Чанова по клубу и сборной СССР Владимир Бессонов.

"Фактически всю футбольную жизнь мы провели вместе. Это прекрасный человек, друг и товарищ, выдающийся вратарь, замечательный семьянин. Он был душой команды и любимцем болельщиков. Все это он заслужил своей работой и мастерством.

Вратарская профессия - не такая уж и легкая и чересчур заметная. Каждое спасение, каждая ошибка - все это всегда на виду. Тем не менее, Чанов на протяжении всей карьеры показывал мастерство и класс - как в "Динамо", так и в сборной. Жалко, что все получилось так трагично. Чанов будет жить в наших сердцах вечно", - цитирует Бессонова ТАСС.
Теги: Чанов
Сегодня, 17:03
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