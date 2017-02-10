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ЦСКА провел полную реновацию газона домашнего стадиона

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, в каком состоянии находится поле стадиона клуба. В декабре 2016 года к качеству газона "Арены ЦСКА" было много нареканий.

"Мы провели полную реновацию газона в декабре 2016 года. Сняли весь верхний слой и засеяли новую траву. Покрытие полностью новое. Надеюсь, в начале марта увидим газон минимум удовлетворительного состояния", - цитирует Бабаева "Чемпионат.сом".
Теги: Бабаев ЦСКА
Сегодня, 21:20
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(2)
№12 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 21:53) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: FCSKA
8 коментов и все свиньи....переживают одноко smile

Это костяк душевно больных поросят. Они не могут пройти мимо новости про ЦСКА.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№11 Написал: golden Axe (Сегодня, 21:53) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Вальтер
стремный топор... пончик примерно с таким приходил сюда... правда более дешевый вариант без драгоценных камней... ну это и понятно...

в цска вообще сейчас не разгуляешься,поэтому ему только бюджетный вариант выдали,хорошо хоть с ручкой)))
Регистрация: 1.02.2017
№10 Написал: FCSKA Москва (Сегодня, 21:45) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
8 коментов и все свиньи....переживают одноко smile
Регистрация: 20.10.2012
№9 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:43) #
  • +3
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online

Цитата: achill
Лошадей, главное, на него не выпускайте. Все испортят, паскуды

Без разницы. Все одно на поле будут свиньи. Раз в год всяко не уйти от хрюкающих.
Регистрация: 12.11.2007
№8 Написал: Вальтер (Сегодня, 21:41) #
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online

Цитата: avnik
Тюльпаны теперь посадите... )))

тюльпаны без плана не растут... а ослы и так смешные... хотя если чисто поржать... то можно..

Цитата: golden Axe
когда Гинер продаст цска,будет розы нюхать))

стремный топор... пончик примерно с таким приходил сюда... правда более дешевый вариант без драгоценных камней... ну это и понятно...
Регистрация: 5.02.2017
№7 Написал: golden Axe (Сегодня, 21:39) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
когда Гинер продаст цска,будет розы нюхать))
Регистрация: 1.02.2017
№6 Написал: vlees (Сегодня, 21:36) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
поле конечно осенью у коней было не лучше чем в томске,бгг
Регистрация: 12.01.2017
№5 Написал: achill Ульяновск (Сегодня, 21:34) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Лошадей, главное, на него не выпускайте. Все испортят, паскуды laughing


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Нас мало, но мы - греки!
Регистрация: 4.11.2007
№4 Написал: avnik море (Сегодня, 21:29) #
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  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Тюльпаны теперь посадите... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№3 Написал: Вальтер (Сегодня, 21:27) #
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online

пистит кучерявый.... это была реинкарнация газона... пончиком клЯнусь и смЯтаной....
Регистрация: 5.02.2017
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:25) #
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  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
засеяли всё поле овсом и заасфальтировали.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: Motivation (Сегодня, 21:24) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Сняли весь верхний слой и засеяли новую траву

"Хочешь пыхнуть?" laughing


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
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