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ЦСКА провел полную реновацию газона домашнего стадиона
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, в каком состоянии находится поле стадиона клуба. В декабре 2016 года к качеству газона "Арены ЦСКА" было много нареканий.
"Мы провели полную реновацию газона в декабре 2016 года. Сняли весь верхний слой и засеяли новую траву. Покрытие полностью новое. Надеюсь, в начале марта увидим газон минимум удовлетворительного состояния", - цитирует Бабаева "Чемпионат.сом".
"Мы провели полную реновацию газона в декабре 2016 года. Сняли весь верхний слой и засеяли новую траву. Покрытие полностью новое. Надеюсь, в начале марта увидим газон минимум удовлетворительного состояния", - цитирует Бабаева "Чемпионат.сом".
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