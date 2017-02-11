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"Локомотив" и "Спартак" интересуются Шандао
"Локомотив" и "Спартак" проявляют заинтересованность в услугах защитника махачкалинского "Анжи" Шандао. Об этом ТАСС сообщил представитель бразильского футболиста Ролим Кармо.
"Я ищу варианты в России, например, "Локомотив" или "Спартак. Россия - очень хорошее место, и мы ждем предложений от других команд. Были письма и звонки из "Локомотива" и "Спартака". Шандао очень хороший игрок и на данный момент наш приоритет - "Спартак", и это тот футболист, который как раз нужен красно-белым", - сказал Кармо.
Также агент подтвердил, что вариантом не в России остается бразильский "Гремио".
"Я ищу варианты в России, например, "Локомотив" или "Спартак. Россия - очень хорошее место, и мы ждем предложений от других команд. Были письма и звонки из "Локомотива" и "Спартака". Шандао очень хороший игрок и на данный момент наш приоритет - "Спартак", и это тот футболист, который как раз нужен красно-белым", - сказал Кармо.
Также агент подтвердил, что вариантом не в России остается бразильский "Гремио".
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