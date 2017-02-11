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"Локомотив" и "Спартак" интересуются Шандао

"Локомотив" и "Спартак" проявляют заинтересованность в услугах защитника махачкалинского "Анжи" Шандао. Об этом ТАСС сообщил представитель бразильского футболиста Ролим Кармо.

"Я ищу варианты в России, например, "Локомотив" или "Спартак. Россия - очень хорошее место, и мы ждем предложений от других команд. Были письма и звонки из "Локомотива" и "Спартака". Шандао очень хороший игрок и на данный момент наш приоритет - "Спартак", и это тот футболист, который как раз нужен красно-белым", - сказал Кармо.

Также агент подтвердил, что вариантом не в России остается бразильский "Гремио".
Теги: Шандао Локомотив Спартак Трансферы
Сегодня, 15:45
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№6 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:25) #
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online

Однозначно уровень Спартака. На серьезную команду, коей пока еще является Локо, никак не тянет.
Регистрация: 12.11.2007
№5 Написал: Rasimm Kazan (Сегодня, 16:19) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
никак от таски решили окончательно избавиться..
Регистрация: 13.04.2016
№4 Написал: nadvol53 Москва (Сегодня, 16:05) #
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Болеет за:
«Спартак»
Хороший игрок,при современном футболе без столбов нельзя. А где же были раньше селекционеры Спартака?
Регистрация: 9.10.2012
№3 Написал: oksva Спб (Сегодня, 15:57) #
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Болеет за:
«Спартак»
Сообщил представитель игрока - дальше можно не читать . Письмо из Спартака , ага . Почта России с опозданием доставила . Может - повестку ?


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 15:53) #
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Таски, Боккетти, Шандао.. это примерно один уровень.. что-то среднее..
надо бы кого посолиднее..
а так тот же Джикия получше..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№1 Написал: DedMoroZ Россия (Сегодня, 15:51) #
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Болеет за:
«Спартак»
Хм,очень странно - у Спартака и так сейчас предостаточно ЦЗ.
Регистрация: 12.02.2012
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